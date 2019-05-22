Резиденты технополиса "Эра" получат налоговые льготы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Компании - резиденты военного инновационного технополиса "Эра" получат налоговые и имущественные льготы, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Чтобы привлечь промышленность, мы планируем приравнять режим работы технополиса к режиму работы особых экономических зон. Резиденты смогут получать льготы - как имущественные, так и налоговые", - сказал Борисов в среду на заседании Совета военного инновационного технополиса "Эра".

Он сообщил, что в технополисе уже заработали 32 представительства компаний и организаций, добавив, что этого недостаточно.

"Все мы заинтересованы в тесной кооперации с промышленностью, чтобы результаты исследований на базе "Эры" максимально оперативно внедрялись на наших предприятиях", - заявил зампред правительства России.

По его словам, по итогам заседания будет дано поручение о подготовке проекта федерального закона "О военном инновационном технополисе "Эра".

"Документ нормативно закрепит порядок и правила проведения совместных исследований", - сказал Борисов

Внебюджетный фонд

Внебюджетный фонд может быть создан для обеспечения развития военного технополиса "Эра".

"Есть также идея о создании внебюджетного фонда, который займется финансовым обеспечением развития технополиса, привлечением инвестиций в проекты участников", - сказал Борисов.

Он подчеркнул, что вся необходимая база для развития "Эры" уже создана стараниями Минобороны РФ.

"В 2019 году будет построен экспериментально-производственный комплекс, проведена реконструкция зданий для новых научных лабораторий, в том числе дизайн-центров микроэлектроники, которые в соответствии с моим поручением создаются в технополисе под эгидой Минпромторга РФ", - сообщил Борисов.

Он отметил, что до октября 2019 года должна быть создана необходимая материально-техническая база для работы центра проектирования микроэлектроники на 40 рабочих мест.

"Эра"

Технополис "Эра" создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Строительство первой очереди на площади более 170 тыс. кв. м продолжалось 155 дней. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач - ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии.