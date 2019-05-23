Около 40 танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая. /ТАСС/. Около 40 танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Амурской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

"Около 40 современных модернизированных танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области. Танки усилят танковые подразделения мотострелковой бригады в Приамурье", - говорится в сообщении.

Отличительной особенностью Т-80 является единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван "летающим" танком. Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч и проехать без дозаправки около 500 км.

"Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам. Поступившие боевые машины значительно повысят эффективность применения танковых подразделений при решении учебно-боевых задач", - отмечается в сообщении.