Боевики предприняли две попытки прорыва на юге Идлиба

ТАСС, 23 мая. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" предприняли вечером 22 мая две попытки прорыва. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Вечером минувшего дня террористами были предприняты две попытки прорвать позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Медан (западнее населенного пункта Кафр-Нбуда) и Эль-Хауш (восточнее населенного пункта Кафр-Нбуда)", - говорится в пресс-релизе.

В атаках участвовали до 200 боевиков, две боевые машины пехоты и девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами, отметили в Минобороны. Террористы отступили с наступлением темного времени суток, "потеряв более 40 человек убитыми, одну БМП и два пикапа".

В Минобороны добавили, что дежурные силы ПВО уничтожили четыре снаряда, выпущенные боевиками из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии, ударом ВКС России пусковая установка боевиков была уничтожена.

"Около 19:00 22 мая боевики осуществили пуск четырех снарядов из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы Хмеймим. Все ракеты были своевременно обнаружены российскими средствами ПВО и уничтожены. Точечным ударом ВКС России пусковая установка боевиков в идлибской зоне деэскалации была уничтожена", - говорится в сообщении.