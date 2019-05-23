Российские истребители за неделю три раза поднимались на перехват у границ страны

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы страны. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 20 летательных аппаратов. По сведениям издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 231 летную смену на 83 аэродромах.