Расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили условное нападение на базу Каспийской флотилии в Дагестане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Личный состав дивизиона зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3", дислоцированного в зоне ответственности Каспийской флотилии, в ходе учений выполнил задачи по отражению нападения условного противника с воздуха. Об этом сообщает в пятницу представитель пресс-службы Южного военного округа.

"По легенде учений радары дежурной смены боевого расчета ЗРК обнаружили самолеты противника на курсе к военно-морской базе кораблей Каспийской флотилии в Дагестане - цели были своевременно захвачены и уничтожены",- говорится в сообщении. Зенитчики выполнили учебно-боевую задачу без предварительной подготовки новой позиции, а радиоэлектронные средства на максимально возможной дальности захватили самолеты.

ЗРК "Бук-М3" заступил на боевое дежурство по прикрытию объектов и кораблей Каспийской флотилии в ноябре 2017 года.

Комплекс "Бук-М3" продолжает линейку ЗРК "Бук-М2". РЛС комплекса позволяет обнаружить цели на высотах от 10 м и поразить их на дальностях до 70 км и высотах до 35 км.