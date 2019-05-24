Более 1,5 тыс. спецназовцев десантировались в горах Северного Кавказа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Военнослужащие нескольких соединений спецназа в ходе тактико-специальных учений успешно десантировались из вертолетов в горные и предгорные районы Северного Кавказа. Об этом сообщает в пятницу представитель пресс-службы Южного военного округа.

"Более 1,5 тыс. спецназовцев ЮВО выполнили десантирование на парашютах в полном снаряжении со штатным оружием с высот от 600 до 800 м из вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор",- говорится в сообщении.

Прыжки выполнялись как днем, так и ночью на сложные участки местности, в том числе на труднодоступные участки лесного массива и в высокогорье. С воздуха группы спецназа прикрывала пара вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

В пресс-службе уточнили, что за прошедший зимний учебный период военнослужащие спецназа округа совершили более 20 тыс. прыжков с парашютами Д-6 и Д-10.