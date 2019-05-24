Более 50 образцов вооружения и техники покажут на форуме "Армия-2019" в Приамурье и ЕАО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая. /ТАСС/. Более 50 образцов современного вооружения и техники продемонстрируют на мероприятиях форума "Армия-2019", которые пройдут в июне этого года в гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье. Об этом сообщила в пятницу журналистам представитель пресс-службы ВВО.

"Впервые в гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, в конце июня текущего года состоятся мероприятия военно-технического форума "Армия-2019". Спланировано развернуть две выставочные экспозиции в Амурской области и одну в Еврейской автономии. На выставках будет показано более 50 образцов современного вооружения и техники, поступающей в войска объединения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на выставках также организуют площадки с демонстрацией стрелкового оружия, экипировки и различных комплексов. Для посетителей будут представлены показные выступления разведчиков, культурно-художественные программы творческих коллективов, организуют работу Военторгов, пунктов отбора по контракту, полевых кухонь с раздачей "солдатской" каши и чая.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ВВО, основная цель таких выставочных мероприятий будет направлена на военно-патриотическое воспитание, популяризацию армии, показ новейшего вооружения, поступающего в войска. "Раньше в нашем округе мероприятия военно-технического форума не проводились. Обязательно покажем на выставках новые танки Т-80, беспилотники Орлан-10, которые поступили в округ в текущем году", - отметили в пресс-службе.