Россия изучает возможность создания электромагнитных ракет

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) изучает вопрос создания боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые будут поражать цель электромагнитным импульсом (ЭМИ). Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин.

"Вопрос создания таких боеприпасов обсуждается. Есть концептуальные идеи, которые мы готовы воплотить в реальность при наличии соответствующих запросов со стороны заказчика", - сказал Кочкин, отвечая на вопрос о разработке реактивных снарядов для РСЗО с боевой частью, генерирующей ЭМИ, а также ракет радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он добавил, что в настоящее время госзаказчик в лице Минобороны пока не выдавал технических заданий на такие снаряды.

По данных открытых источников, электромагнитные боеприпасы предполагают генерирование мощного электромагнитного импульса в момент подрыва. Эксперты перестали относить данный тип боеприпасов к средствам РЭБ, так как они не просто подавляют, создают помехи или ложную радиоэлектронную обстановку, а на физическом уровне поражают электронику противника, "сжигая" головки самонаведения ракет, средства связи, спутниковой навигации, средства управления и т.д.