Россия и Судан намерены развивать сотрудничество в военной сфере

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия и Судан готовы продолжать развитие двусторонних контактов в военной сфере. Об этом говорится в соглашении между странами о военном сотрудничестве, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение, вступившее в силу 9 мая, определяет основные направления военного сотрудничества и, в частности, "обмен мнениями и информацией по военно-политическим вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности, обмен опытом миротворческой деятельности в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, взаимодействие в мероприятиях по поиску и спасанию на море, развитие отношений в области совместной подготовки войск".

Документ определяет, что одной из форм сотрудничества станут "заходы военных кораблей и визиты военной авиации по приглашению сторон". Срок действия соглашения - семь лет.

Представительство Минобороны России

Документ также предусматривает создание представительства Минобороны РФ при Министерстве обороны Судана.

"Представительство содержится за счет российской стороны. Состав представительства указан в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего соглашения и при необходимости может уточняться сторонами", - говорится в документе.

Целью соглашения заявлено "оказание содействия суданской стороне в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества и обеспечения руководства деятельностью российских военных специалистов в Республике Судан".

Также одной из целей указано оказание помощи в строительстве Вооруженных сил Судана, обучение эксплуатации, ремонту и применению поставленных РФ в республику вооружения и военной техники.

Численность представительства - четыре человека.

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