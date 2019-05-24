Росгвардия заинтересовалась новыми средствами охраны АЭС и атомного флота

БАЛАШИХА /Московская область/, 24 мая. /ТАСС/. Росгвардия интересуется новыми разработками для защиты атомных электростанций и атомного флота, заявил журналистам директор Росгвардии Виктор Золотов на Дне передовых технологий правоохранительных органов России.

"Нас, конечно же, в первую очередь интересуют средства охраны, в том числе атомных станций, объектов ФГУП "Атомфлот". Немалое значение для нас имеют робототехнические комплексы, снайперские комплексы, РХБЗ [радиационной, химической и биологической защиты], разведки, медицинского обеспечения", - сказал генерал.