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В Крыму начался всероссийский этап конкурса "Авиадартс"

В соревнованиях участвуют около 60 единиц авиационной техники

ТАСС, 24 мая.  Около 60 экипажей военной авиации приступили к соревнованиям на начавшемся в пятницу в Крыму всероссийском этапе конкурса "Авиадартс-2019". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В нем участвуют 58 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Для проведения соревнований задействовано около 60 единиц авиационной техники, аэродромы в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской и Саратовской областях, а также авиационный полигон Чауда", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония открытия состоялась под руководством заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Андрея Юдина на аэродроме Кировское под Феодосией.

Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2019" продлится до 8 июня.

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