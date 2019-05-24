В Крыму начался всероссийский этап конкурса "Авиадартс"

ТАСС, 24 мая. Около 60 экипажей военной авиации приступили к соревнованиям на начавшемся в пятницу в Крыму всероссийском этапе конкурса "Авиадартс-2019". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В нем участвуют 58 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Для проведения соревнований задействовано около 60 единиц авиационной техники, аэродромы в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской и Саратовской областях, а также авиационный полигон Чауда", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония открытия состоялась под руководством заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Андрея Юдина на аэродроме Кировское под Феодосией.

Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2019" продлится до 8 июня.