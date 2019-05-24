Десять иностранных государств представят свои экспозиции на форуме "Армия-2019"

КУБИНКА /Московская область/, 24 мая. /ТАСС/. Национальные экспозиции 10 государств будут представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Об этом в пятницу сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

"Планируется увеличение количества национальных экспозиций. На сегодняшний день свои национальные экспозиции планируют представить 10 государств", - сообщил Гончаров на брифинге для иностранных военных атташе, посвященном проведению юбилейного, пятого по счету форума в парке "Патриот".

Как пояснили в военном ведомстве, это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, а также Пакистан, Таиланд, Турция и ЮАР.

Также Министерство обороны России ожидает участия в форуме 131 зарубежной официальной делегации. "В целях развития международного сотрудничества приглашены к участию в форуме делегации, предприятия и компании иностранных государств. Официальные обращения направлены в оборонные ведомства и дипломатические представительства 131-го государства", - сказал Гончаров.

Деловая программа

По словам Гончарова, гостей форума ждет насыщенная деловая программа. "На сегодняшний день в проект программы форума включено 161 научно-деловое мероприятие", - сказал он.

В этом году запланировано проведение более 150 деловых мероприятий различного формата.

На встречах с приглашением известных общественных деятелей, ведущих ученых, экспертов и генеральных конструкторов планируется обсудить важнейшие вопросы мировой политики, межгосударственного взаимодействия в области глобальной безопасности, решения проблем в сферах обороны и развития международного военно-технического сотрудничества.

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот-Экспо" в подмосковном парке культуры и отдыха "Патриот". С 26 по 27 июня форум будет открыт для специалистов, с 28 по 30 июня - для массового посещения.