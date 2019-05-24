"Рособоронэкспорт" представит на "Армии-2019" ряд новинок

КУБИНКА /Московская область/, 24 мая. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит с Ростех) впервые предложит зарубежным заказчикам бронеавтомобиль нового поколения "Тигр-2", зенитный артиллерийский комплекс "Деривация", а также экспортную версию фрегата типа "Адмирал Горшков" проекта 22356 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Об этом в пятницу сообщил начальник Управления анализа перспективного планирования "Рособоронэкспорта" Борис Симакин на брифинге для иностранных военных атташе, посвященном проведению пятого форума в парке "Патриот".

"Перспективную линейку представляет зенитно-ракетный комплекс "Викинг" и "Тор-М2", зенитный артиллерийский комплекс "Деривация", патрульный корабль проекта 22160Э, фрегат проекта 22356, корвет усовершенствованного проекта 20382, береговой ракетный комплекс "Рубеж-Э", бронеавтомобиль "Тигр-2", автомат Калашникова 200-й серии и другие образцы", - сказал Симакин.

При этом он добавил, что помимо новинок будет представлена широкая номенклатура вооружений и военной техники, которая уже зарекомендовала себя в войсках и прошла проверку боевыми действиями в Сирии.

5-й Международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот-Экспо" в подмосковном парке культуры и отдыха "Патриот". 25 числа пройдет торжественная церемония открытия мероприятия, 26-27 июня форум будет открыт для специалистов, 28-30 июня - для массового посещения.