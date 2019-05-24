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Росгвардия примет на вооружение ручной пулемет РПК-16

Он заменит устаревший РПК-74

БАЛАШИХА, 24 мая. /ТАСС/. Росгвардия по итогам тестовой апробации примет на вооружение ручной пулемет РПК-16. Об этом сообщил журналистам на Дне передовых технологий руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии Алексей Беззубиков.

"В Росгвардии заканчивается апробация ручного пулемета РПК-16 группы компаний "Калашников". Он показывает себя лучшим образом и с большой долей вероятности будет принят на вооружение", - сказал он. По его словам, им Росгвардия заменит устаревший РПК-74.

Отвечая на вопрос сколько единиц планирует закупить Росгвардия, он сказал: "Речь идет о достаточно серьезной цифре".

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