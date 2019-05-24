Модернизированный пистолет Лебедева может стать новым табельным оружием Росгвардии

БАЛАШИХА /Московская область/, 24 мая. /ТАСС/. Росгвардия может поменять штатный табельный пистолет. Взамен пистолета Макарова могут быть приняты на вооружение модификации модернизированного пистолета Лебедева (МПЛ-1 и МПЛ-2). Об этом сообщил руководитель департамента техники и вооружения ведомства Алексей Беззубиков на научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов РФ".

"Мы в настоящее время рассматриваем вариант пистолета Лебедева. Это глубокая модернизация ПЛ-15", - сказал он.

Росгвардия рассматривает вариант использования пистолетов МПЛ-1 и МПЛ-2 для спецподразделений, уточнил Беззубиков.

"Это интересное для нас оружие, и мы рассматриваем вариант, что он заменит табельный пистолет Макарова в Росгвардии", - сказал руководитель департамента.