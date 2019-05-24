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Россия и Узбекистан заключили несколько соглашений по военно-техническому сотрудничеству

Стороны также наметили конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия и Узбекистан подписали ряд контрактов в сфере военно-технического сотрудничества по итогам заседания российско-узбекской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

"Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества и наметили конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей. По итогам заседания был подписан протокол, заключен ряд контрактов в рамках договора [2016 года]", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии ВТС и наметили конкретные шаги по реализации договора между Российской Федерацией и Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества от 29 ноября 2016 года.

Следующее заседание российско-узбекской межправкомиссии пройдет в России в 2020 году.

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