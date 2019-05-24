Минобороны: выдумки Госдепа про химатаки в Идлибе являются прикрытием для террористов

Он подчеркнул, что сирийские правительственные войска еще 18 мая первыми в одностороннем порядке полностью прекратили огонь, и не поддавались на многочисленные провокации несколько дней. "Поэтому никаких "атак" 19 мая в зоне деэскалации "Идлиб" не было в принципе", - сказал Конашенков.

"Стремление Госдепартамента США навязать миру очередную ложь о каких-то признаках химической атаки в зоне деэскалации "Идлиб" уже не вызывает недоумения. Особый цинизм заявлению Госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая химатаке в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской "Обсерваторией по правам человека" и ... мошенниками из "Белых касок". Обе эти созданные Западом же в пропагандистских целях организации официально заявили, что у них нет вообще никакой информации ни о месте, ни о пострадавших в результате этой фейковой атаки", - сказал Конашенков.

Он отметил, что при этом представитель Госдепартамента "буквально вчера продолжала рассказывать о якобы изучении каких-то "многочисленных источников", "интервью очевидцев", а также "пострадавших бойцов оппозиции". "Каких-то других "оппозиционеров", кроме террористов "ан-Нусры"(запрещена в РФ - прим. ТАСС), уничтоживших еще в феврале все формирования вооруженной оппозиции и удерживающих эти районы под своим тотальным контролем, там больше нет", - подчеркнул генерал.

Он рекомендовал госдепартаменту запросить карту обстановки в зоне деэскалации "Идлиб" у Пентагона или в женевской Целевой группе по прекращению огня, в работе которой принимают активное участие представители США. "Потому что единственными "источниками" и "очевидцами" в районе якобы имевшей место "химатаки", с которыми так обильно общается Госдепартамент США в зоне деэскалации "Идлиб", являются террористы сирийского ответвления "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) из "Джабхат ан-Нусры", - сказал представитель Минобороны, - подчеркнув, что "все попытки Госдепартамента выдумать очередную историю про "химические атаки" является ничем иным, как политическим прикрытием отчаянных попыток террористов расшатать обстановку в зоне деэскалации "Идлиб" и спровоцировать там гуманитарную катастрофу".Ранее

Генерал-майор добавил, что никаких химических атак в зоне деэскалации "Идлиб" 19 мая не было в принципе, так как сирийские войска еще 18 мая в одностороннем порядке полностью прекратили огонь.

"Хотим напомнить Госдепартаменту, что сирийские правительственные войска еще 18 мая первыми в одностороннем порядке полностью прекратили огонь, и не поддавались на многочисленные провокации несколько дней. Поэтому никаких "атак" 19 мая в зоне деэскалации "Идлиб" не было в принципе", - сказал он.

Ранее Госдеп распространил заявление, что сирийские правительственные войска могли применить химическое оружие на северо-западе Сирии утром 19 мая.

Официальный представитель американского дипведомства Морган Ортагус заявила, что у Госдепартамента "есть многочисленные источники, в том числе интервью с теми, кто присутствовал во время нападения, которые сообщили, что ряд бойцов оппозиции были доставлены в местные больницы с симптомами, которые соответствовали химическому воздействию".