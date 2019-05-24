В Минобороны заявили, что новых штатных должностей главных сержантов вводиться не будет

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Должность главного сержанта была введена в Южном военном округе (ЮВО) в качестве инициативного эксперимента. При этом новых штатных должностей в ВС РФ вводиться не будет, сообщили в пятницу в Минобороны.

Должность главного сержанта. История звания в России и за рубежом

В пятницу пресс-служба округа сообщила о введении должности главного сержанта. По ее данным, в Ростов-на-Дону на прошедший учебно-методический сбор прибыло 370 главных сержантов.

"Никаких новых штатных должностей главных сержантов в Вооруженных силах России вводиться не будет. В Южном военном округе инициативно провели эксперимент по определению сержантов, чей передовой опыт обобщается и кто своим личным примером может настроить коллектив на достижение успехов в боевой подготовке и профессиональной выучке", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Южном военном округе в качестве главных сержантов отберут лидеров "в коллективах младших командиров воинских частей". Им предстоит оказывать методическую помощь коллегам.

Главные сержанты

Избранный главным сержантом старший сержант мотострелкового соединения Волгоградской области Альбек Жумагалиев сообщил ТАСС, что с избранными на должности главных сержантов проводились занятия.

"С сержантами проводились занятия, писали тесты на знание обязанностей командиров отделений и распорядка внутренней службы, боевой подготовки, проверяли, как себя проявили при стрельбах на учениях. Из этого вышла общая оценка по избранию. Меня выбрали как наиболее подготовленного", - говорит Жумагалиев, прослуживший в своей бригаде шесть лет.

По его словам, "главный сержант будет вникать в нужды всех сержантов бригады, помогать им, а также напрямую взаимодействовать с командованием". "Я буду вникать в любые нужды военнослужащего", - заверил собеседник агентства.

Другой избранный главный сержант, командир отделения и командир боевой машины специализированного взвода по ремонту средств связи и зарядки аккумулятора Эрик Санакоев отметил, что главное условие отбора - лидерские качества и положительный личный пример.