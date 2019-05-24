Армия Сирии за трое суток уничтожила в провинции Хама до 350 террористов

ТАСС, 24 мая. Армия Сирии в ходе отражения атак боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра") в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама за трое суток уничтожила до 350 террористов, шесть танков и БМП, а также другую технику. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"За прошедшие сутки правительственными войсками отражены атаки незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Кафр-Нбуда и Хуайз провинции Хама. Начиная с 21 мая, при отражении атак боевиков правительственными силами Сирийской Арабской Республики уничтожено до 350 террористов, пять танков, одна боевая машина пехоты, 27 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, два "джихад-мобиля" и три установки РСЗО", - сказал он.

По информации Купчишина, в целях восполнения боевых потерь незаконные вооруженные формирования осуществляют переброску подкрепления, вооружения и военной техники в район населенного пункта Кафр-Нбуды.

"За двое суток на юго-запад Идлибской зоны деэскалации прибыло свыше 800 боевиков, не менее семи танков, три БМП, 15 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырех заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск", - сообщил глава Центра.

Он также подчеркнул, что остается высокой вероятность проведения незаконными вооруженными формированиями инсценировок применения отравляющих веществ с целью последующего обвинения правительственных сил Сирии в использовании химического оружия против мирного населения.

Всего в Идлибской зоне деэскалации за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Дейр-Зайнун провинции Латакия, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов", - сказал Купчишин.

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