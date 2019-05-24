Источники: российский стелс-беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник", выполненный с применением технологии "стелс", в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова. Об этом сообщили ТАСС два источника в авиастроительной отрасли, отметив, что испытания не являются полетом.

"Охотник" в начале весны впервые совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиазавода. Аппарат поднялся в воздух на высоту нескольких метров, совершив так называемый подскок, после чего сразу приземлился", - рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник в отрасли подчеркнул ТАСС, что испытания "не являются полноценным полетом, а только предваряют его и нужны для финальной проверки аэродинамики машины, ее управляемости и работы бортовых систем". Он добавил, что в течение нескольких недель была проведена серия "подскоков" "Охотника". "При этом все действия беспилотного самолета, включая руление, разбег, набор скорости, подскок в воздух, приземление и остановку в конце ВПП, были выполнены "Охотником" автономно", - сообщил собеседник.

Источники не назвали точные сроки прошедших испытаний, а также дату планирующегося первого полета "Охотника".

В Объединенной авиастроительной корпорации не стали комментировать ТАСС предоставленную источниками информацию.

"Охотник"

По открытым данным, "Охотник" выполнен с применением технологии "стелс" (снижает радиолокационную заметность) по схеме "летающее крыло", взлетная масса аппарата достигает 20 т, беспилотник имеет реактивный двигатель и сможет развивать скорость в полете до 1000 км/ч. Контракт на разработку "Охотника" был подписан между военным ведомством и компанией "Сухой" в 2011 году. Первый макет этого летательного аппарата для проведения наземных испытаний был создан в 2014 году.

Как ранее сообщал ТАСС, в ноябре 2018 года "Охотник" впервые совершил пробежку по полосе Новосибирского авиавода, разогнавшись на земле до скорости 200 км/час. К испытаниям беспилотника привлекается специализированный истребитель-лаборатория Су-57, на котором отрабатывается бортовое оборудование "Охотника" в полете.

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