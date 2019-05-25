"Техмаш" изготовил первую партию ракет "Бронебойщик" для опытно-войсковой эксплуатации

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) изготовил первую партию новейших неуправляемых авиационных ракет "Бронебойщик" калибра 80 мм для опытно-войсковой эксплуатации, сообщил ТАСС заместитель генерального директора "Техмаша" Александр Кочкин.

Ранее гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин говорил, что "Бронейбойщик" может поступить в опытно-войсковую эксплуатацию в 2019 году.

"Мы за счет собственных средств подготовили партию для опытно-войсковой эксплуатации по отработке способов боевого применения этих боеприпасов", - сказал Кочкин. Он выразил надежду на то, что вопрос о начале ее проведения Минобороны решит в ближайшее время.

Собеседник агентства напомнил, что государственные испытания ракеты завершены в полном объеме. "Документы находятся у государственного заказчика", - добавил он.

Как пояснил Кочкин, задержка вызвана изменением требований Минобороны. "Потребовалась корректировка технического задания. Сегодня госзаказчик рассматривает эти вопросы и в ближайшее время должен принять решение о корректировке этих требований", - отметил собеседник агентства.

С-8ОФП "Бронебойщик" - российская неуправляемая авиационная ракета разработки НПО "Сплав". Предназначена для гарантированного подавления защищенных огневых точек, поражения групповых целей и бронетехники. Согласно данным открытых источников, боеприпас должен сменить неуправляемую ракету С-8 калибра 80 мм.