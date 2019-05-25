Росгвардия заинтересована в новой бронезащите и радиосвязи для военнослужащих

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Росгвардия заинтересовалась новыми образцами бронезащиты для своих военнослужащих, а также новыми средствами радиосвязи, представленными на научно-техническом форуме "День передовых технологий", завершившемся в субботу в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил журналистам первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов.

"В этом году мы сосредоточились на средствах бронезащиты военнослужащих, на новых средствах радиосвязи, автоматизации и, безусловно, каждый год стараемся развиваться и модернизироваться в плане военной техники", - сказал он.

Меликов также отметил, что ведомство уже начало переход на новые модульные бронированные машины. "Мы стараемся переходить на модульные бронированные машины, которые упрощают управление подразделениям, находящимся в этих машинах, в том числе управление маневром", - отметил замглавы Росгвардии.

Он также подчеркнул, что все новинки, которые отбираются для ведомства, проходят апробацию.

"Я хотел бы поблагодарить руководителей предприятий промышленности, которые идут нам навстречу. У нас на протяжении 2-3 лет уже пробуется и существует такая методика: нам предприятие передает в эксплуатацию те или иные новинки, мы, эксплуатируя их, вносим изменения в технические задания, предприятия эти техзадания принимает, и на выходе мы уже получаем подготовленную машину или подготовленный образец вооружения, который является востребованным в войсках", - сказал Меликов.