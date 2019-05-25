Конкурс "Центр управления" впервые прошел в военном технополисе "Эра" в Анапе

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Всеармейский конкурс "Центр управления - 2019" впервые прошел на базе военного инновационного технополиса "Эра" в Анапе, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня на базе военного инновационного технополиса "Эра" состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства "Центр управления - 2019", - говорится в сообщении.

Победителей в режиме видеоконференции поздравил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он отметил, что в финале конкурса приняли участие более 120 офицеров.

Конкурс "Центр управления" прошел уже в пятый раз.