Авиаполигон Чауда в Крыму подготовили к практической части конкурса "Авиадартс"

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Организаторы всероссийского этапа конкурса "Авиадартс-2019" завершили подготовку крымского авиационного полигона Чауда для проведения практической части соревнований. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения флота.

"На авиационном полигоне Чауда в Республике Крым завершена подготовка к проведению практической части всеармейского этапа соревнований летчиков "Авиадартс-2019". Непосредственно для всеармейского этапа соревнований на полигоне оборудованы новые мишенные поля, которые обозначают колонны бронетехники, объекты для бомбардировки, стрельбы из авиационных пушек и неуправляемых авиационных ракет установлены макеты, имитирующие аэродромные стоянки самолетов условного противника", - говорится в сообщении.

Территорию полигона также очистили, произвели опашку, группа технических специалистов проверила средства контроля и оборудование мишеней.

Всеармейский этап конкурса "Авиадартс-2019" проходит в Крыму с 24 мая по 9 июня. В соревнованиях принимают участие авиационные экипажи Воздушно-космических сил четырех военных округов и Северного флота. Для конкурса на Чауде созданы более 70 уникальных наземных целей, среди которых аэродром, ракетные и зенитные комплексы. Летчикам предстоит соревноваться в физической подготовке, полетах по маршруту, ведению визуальной воздушной разведки и технике пилотирования.