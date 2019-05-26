Корвет "Гремящий" проходит в Финском заливе проверку работоспособности систем и механизмов

ТАСС, 26 мая. Корвет проекта "Гремящий" вышел в Финский залив для прохождения заводских ходовых испытаний. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Балтийского флота.

"Новейший корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний. В морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля совместно с представителями промышленности проверят работоспособность систем и механизмов корабля в море", - говорится в сообщении.

В ходе заводских ходовых испытаний проверяются системы жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение кораблей, в том числе навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования. Идет проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов и якорного устройства. Также проводятся скоростные, маневренные и вибрационные испытания кораблей.

"Гремящий" - первый представитель проекта 20385, созданного в результате модернизации базового проекта 20380. Водоизмещение кораблей этого типа составляет 2,2 тыс. т, они оснащаются универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Редут" и противолодочным комплексом "Пакет".