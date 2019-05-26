Умер бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД Юрий Косолапов умер на 81-м году жизни. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Росгвардии, под командованием Косолапова военнослужащие округа приняли участие в урегулировании межнациональных конфликтов.

"25 мая на 81-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Юрий Анатольевич Косолапов, который в середине 1990-х годов командовал Северо-Кавказским округом внутренних войск МВД России. Скорбное известие о смерти военачальника болью отозвалось в сердцах всех, кто знал Юрия Анатольевича, кто с ним служил, кто помнит об этом высокопорядочном человеке, посвятившем себя самому благородному делу - защите Отечества", - сказали в пресс-службе.

Юрий Косолапов - выпускник Орджоникидзевского Краснознаменного высшего военного училища внутренних войск МВД СССР имени С. М. Кирова, Военной академии им. М. В. Фрунзе, прошел путь от курсанта, командира взвода, батальона, полка, командира дивизии до командующего Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России, войсками которого он руководил с января 1993 года по январь 1995 год. Он отмечен орденами Красной звезды и За военные заслуги, медалями и ведомственными знаками отличия.

"Именно под его руководством в округе были сформированы такие части, как смешанный авиационный полк, полк связи, артиллерийско-зенитные дивизионы. Был сформирован и свой механизированный полк, на вооружении которого были средние танки Т-62 и ПТ-76. Под командованием генерал-лейтенанта Юрия Косолапова военнослужащие округа приняли участие в урегулировании межнациональных конфликтов, наведении конституционного порядка и борьбе с терроризмом в Северо-Кавказском регионе", - сказали в пресс-службе.