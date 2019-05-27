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Северный Кавказ

Прибывший из Сирии батальон военной полиции ЮВО торжественно встретили в Ингушетии

Около 300 военнослужащих занимались охраной гражданских объектов и сопровождали гуманитарные грузы

МАГАС, 27 мая. /ТАСС/. Торжественная встреча батальона военной полиции Южного военного округа (ЮВО), прибывшего из очередной командировки в Сирию, прошла в понедельник в Ингушетии. Военнослужащих встретили глава региона Юнус-Бек Евкуров, начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский, сослуживцы, родные и близкие, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

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Как сообщается, из командировки вернулись около 300 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирии - охраны гражданских объектов, сопровождения гуманитарных грузов и обеспечения гуманитарных коридоров в зонах деэскалации. Военнослужащим вручили более 60 ведомственных и государственных наград.

Ранее сообщалось, что 12 января 2019 года военнослужащие из Ингушетии отправились в четвертую командировку в Сирию. В их задачи входит контроль районов и работа с населением. Также среди задач, которые выполняет ингушский батальон в Сирии, остается присутствие в зоне разделения, обеспечение перевозки и охраны гуманитарных грузов, оказание содействия в распределении гуманитарной помощи, охрана мест дислокации российских военных.

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичСирияРоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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