Прибывший из Сирии батальон военной полиции ЮВО торжественно встретили в Ингушетии

МАГАС, 27 мая. /ТАСС/. Торжественная встреча батальона военной полиции Южного военного округа (ЮВО), прибывшего из очередной командировки в Сирию, прошла в понедельник в Ингушетии. Военнослужащих встретили глава региона Юнус-Бек Евкуров, начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский, сослуживцы, родные и близкие, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Как сообщается, из командировки вернулись около 300 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирии - охраны гражданских объектов, сопровождения гуманитарных грузов и обеспечения гуманитарных коридоров в зонах деэскалации. Военнослужащим вручили более 60 ведомственных и государственных наград.

Ранее сообщалось, что 12 января 2019 года военнослужащие из Ингушетии отправились в четвертую командировку в Сирию. В их задачи входит контроль районов и работа с населением. Также среди задач, которые выполняет ингушский батальон в Сирии, остается присутствие в зоне разделения, обеспечение перевозки и охраны гуманитарных грузов, оказание содействия в распределении гуманитарной помощи, охрана мест дислокации российских военных.