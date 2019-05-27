Ударный беспилотник "Охотник" впервые представят на "Армии-2019"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны.

В сообщении указывается, что беспилотник "Охотник" будет показан на открытой площадке Конгрессно-выставочного центра "Патриот". "В два раза увеличена экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники на открытой площадке Конгрессно-выставочного центра "Патриот"... [будет показан] БЛА [беспилотный летательный аппарат] "Охотник", - обозначили в ведомстве участие аппарата в экспозиции среди других новых образцов.

Как сообщили ранее ТАСС два источника в авиастроительной отрасли, российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник", выполненный с применением технологии "стелс", в начале весны впервые поднялся в воздух, выполнив в течение нескольких недель так называемые подскоки над полосой. Беспилотник разгонялся на полосе, поднимался в воздух на несколько метров, затем сразу совершал посадку и останавливался в конце "взлетки". Все операции машина выполняла автономно.

Собеседники агентства отмечали, что, хотя аппарат отрывался от земли, эти испытания не являются полноценным полетом, а только предваряют их.

Контракт на создание беспилотного самолета был заключен компанией "Сухой" и Минобороны в 2011 году. В 2014 году был изготовлен макет аппарата.

Другие новинки

Зенитную ракетную систему (ЗРС) С-350 "Витязь", модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ", а также новейшее самоходную артиллерийскую установку (САУ) для ВДВ "Лотос" и самоходный миномет "Дрок" впервые продемонстрируют на "Армии-2019",сообщается в распространенном в понедельник релизе Минобороны России.

"В два раза увеличена экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники на открытой площадке Конгрессно-выставочного центра "Патриот"; ПУ [пусковые установки] ЗРС С-350 "Витязь"; БМ [боевой модуль] с 57-миллиметровой зенитной пушкой "Деривация"; ЗРПК "Панцирь-СМ" на базе "Торнадо"; САУ 2С42 "Лотос"; 82-миллиметровый самоходный миномет 2С41 "Дрок", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как отметили в военном ведомстве, всего на форуме "Армия-2019" покажут 12 новейших образцов вооружения и военной техники, которые ранее не демонстрировались. Кроме того, посетители смогут вновь увидеть бронетехнику на новейших перспективных платформах. "[Будут показаны] Танк Т-14 на платформе "Армата", БМП Т-15 на платформе "Армата", БМП Б-11 на платформе "Курганец-25", БМП К-17 на платформе "Бумеранг", БМПТ [боевая машина поддержки танков], 152-миллиметровый артиллерийский комплекс 2С35 "Коалиция-СВ", - добавили в военном ведомстве.

МИ-38Т

На форуме также покажут транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, разработанный для Минобороны РФ, покажут на форуме "Армия-2019". Об этом говорится в распространенном в понедельник релизе российского военного ведомства.

Впервые широкой публике вертолет был представлен на выставке HeliRussia-2019 в мае этого года. Ранее сообщалось о контракте на первые два Ми-38Т для армии. Первый вертолет войска должны получить в июне.

Ми-38Т - транспортно-десантный вертолет, созданный на базе сертифицированного гражданского Ми-38. Вертолет дооснащен для решения десантных и транспортных задач. В конструкции машины предусмотрена возможность переобородувания в санитарный вариант, а также установка дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета.

Военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в подмосковном парке "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. По данным Минобороны, в нем примут участие более 130 государств и полутора тысяч предприятий, которые представят почти 27 тыс. образцов своей продукции.