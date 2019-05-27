Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту спутник "Глонасс-М"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" после штатного отделения от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту спутник "Глонасс-М". Об этом в понедельник журналистам сообщили в Минобороны.

"Стартовавшая в понедельник 27 мая в 09:23 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - сказали в ведомстве.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.

Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в орбитальном резерве. В настоящее время около 15 спутников работают за пределами срока службы.