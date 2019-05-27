"Армия России" и Тимати представили совместную коллекцию одежды

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда". Премьерный показ состоялся 27 мая в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной.

"Наш совместный симбиоз родил потрясающую коллекцию, которую мне очень хотелось вам показать. Это очень важная коллекция, которую наша команда готовила более полугода", - сказал Тимати перед началом показа.

Перед показом Тимати поблагодарил Минобороны за оперативный отклик на его предложение о создании совместной линии одежды. "Я встретил здесь креативную, молодую, крутую команду, которая помогла мне реализовать совместный проект", - сказал Тимати.

Представители "Военторга" рассказали, что именно вдохновило создателей коллекции: "В основе компаний общие ценности: убежденное лидерство, патриотизм, внимание к деталям и полная уверенность в каждом следующем шаге".

В основе коллекции "Черная звезда": бомберы, куртки, рубашки, чиносы, шорты, кепки, а также панамы, майки и платья в стиле милитари. Кроме того, представлена и детская линия коллекции. По словам военных, дизайнеры учли лучшие традиции стиля - строгость, минимализм, надежные материалы, комфортный крой, высокая функциональность. Отличительная особенность почти каждой модели - практичные, большие карманы.

Презентация новой коллекции прошла в главном атриуме здания Минобороны. Приобрести одежду из новой коллекции можно будет уже в этом месяце в сетях магазинов "Армия России" и Black Star Wear.