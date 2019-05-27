Ростех готов поставить боеприпасы Пентагону только в случае снятия санкций

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" может поставить Минобороны США оригинальные боеприпасы к стрелковому оружию российского и советского производства лишь в случае снятия санкционных ограничений. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Накануне портал Defence Blog сообщил, что Пентагон объявил тендер на поставку патронов к стрелковому оружию российского и советского производства. Это позволит использовать данные боеприпасы в регионах мира, где не применяется оружие стандарта НАТО.

"На сегодняшний день российская боеприпасная отрасль способна поставлять на мировой рынок весь спектр боеприпасов к боевому, служебному и гражданскому оружию советского/российского стандартов, а также отдельным образцам оружия стандартов НАТО. По основным характеристикам современные российские боеприпасы являются лучшими в мире. Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений", - подчеркнули в Ростехе.

Здесь также отметили, что указанные в перечне патроны предназначены для пистолетов, автоматов, пулеметов и винтовок, которые Советский Союз и Россия ранее поставляли в большом количестве в страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. "Данное оружие, а также его копии было произведено не только в СССР и России, но и в ряде других государств. Есть все основания полагать, что в текущий момент эти боеприпасы могут быть закуплены, в том числе в странах, где они производятся без российской лицензии", - отметили в Ростехе.

Ранее Пентагон интересовался возможностью производства отдельных образцов советского и российского стрелкового оружия на территории США. В марте 2018 года американский журнал National Interest сообщил, что Командование специальных операций ВС США заинтересовалось возможностью производства в стране российского оружия, в частности, пулемета ПКМ 7,62 мм и крупнокалиберного пулемета НСВ 12,7 мм.