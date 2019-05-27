Источник: США закупят нелицензионные патроны российских стандартов

"Соединенные Штаты намерены закупить патроны российских стандартов по программе UOR [Urgent Operational Requirement; закупка в наиболее сжатые сроки в интересах подразделений, принимающих участие в непосредственном контакте с противником - прим. ТАСС], а в текущей политической обстановке приобретение данных боеприпасов у России заняло бы значительное количество времени. Таким образом, закупка, скорее всего, будет вестись у партнеров Пентагона, производящих боеприпасы российских стандартов без лицензии", - проинформировал источник.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки с большой долей вероятности закупят нелицензионные патроны российских стандартов. Об этом ТАСС сообщил военно-дипломатический источник.

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По его словам, производство патронов калибра 7,62х39 мм, 7,62х54 мм, 12,7х108 мм и 9х18 мм ведется рядом восточноевропейских компаний. "Ряд этих предприятий не обладают лицензиями на производство и продажу на рынке этих боеприпасов", - сообщил источник.

Он отметил, что боеприпасы, вероятно предназначены для партнеров Пентагона, применяющих легкое стрелковое оружие советского производства, однако точную страну источник не назвал.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха, оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений.