В Хабаровске в рамках форума "Армия-2019" продемонстрируют авиацию ВВО

ТАСС, 28 мая. Вертолеты, истребители и беспилотную авиацию смогут увидеть посетители выставки, которая развернется в Хабаровске на территории аэродрома Центральный в дни проведения международного военно-технического форума "Армия-2019" в конце июня. Об этом во вторник сообщил ТАСС начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев.

На Дальнем Востоке выставка техники пройдет в семи городах на 11 площадках: во Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Чите, Белогорске, Улан-Удэ, Корсакове. Всего будет продемонстрировано около 250 единиц техники.

"В ходе демонстрационной части экипажи самых больших в мире серийно выпускаемых вертолетов Ми-26 продемонстрируют тушение условного очага возгорания. Летчики транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" отработают эвакуацию условно терпящего бедствия вертолета. В этой части программы примут участие летчики современных истребителей Су-35С и бомбардировщиков Су-34", - сказал Гордеев.

На выставке в Хабаровске представят и другие виды военных самолетов, а также вертолетов. Будет представлена техника войск ПВО - зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", "Оса" и новейшая радиолокационная станция "Каста-2", пусковая установка С-300. "Не останется в стороне и беспилотная авиация. На площадке будут продемонстрированы "Орлан-10", "Застава" и "Гранат-4", - добавил начальник пресс-службы ВВО.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.