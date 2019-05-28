В кабмине поддержали законопроект о кратном увеличении штрафов за неявку в военкомат

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, которым предлагается кратно увеличить штрафы за правонарушения в области воинского учета, в том числе за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Авторами этой инициативы выступили депутаты Законодательного собрания Еврейской автономной области в январе текущего года.

"Законопроект разработан в целях усиления административной ответственности граждан и должностных лиц организаций за неисполнение обязанностей в области воинского учета", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС). "Правительством РФ законопроект поддерживается", - сказано в нем.

В частности, планируется "установить размер штрафа в диапазоне от 500 до 3 тыс. рублей" (сейчас - от 100 до 500 рублей) за неявку гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата в установленные время и место без уважительной причины". Речь идет также о неявке в военкомат для постановки на учет или снятия с учета и внесения изменений в документы при переезде, в том числе за пределы России.

Шестикратно увеличивается и штраф за "несообщение в установленный срок в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания". Аналогичными санкциями предлагается наказывать за уклонение от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии.

Штрафы за утерю военного билета

Согласно законопроекту, штраф от 500 до 3 тыс. рублей будет грозить и за умышленную порчу или уничтожение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военного билета, персональной электронной карты, а также небрежное хранение этих документов, повлекшее их утрату.

Кроме того, авторы инициативы считают необходимым увеличить до 1-3 тыс. рублей (сейчас - от 300 до 1 тыс. рублей) диапазон штрафов для должностных лиц за несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете. Речь идет в том числе о сотрудниках организаций или вузов, если они не уведомили о "принятых на работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных из образовательных организаций) гражданах, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете".