ВКС до 2022 года получат дополнительно 30 боевых вертолётов Ка-52 "Аллигатор"

АРСЕНЬЕВ /Приморский край/, 28 мая. /ТАСС/. Воздушно-космические силы РФ до 2022 года получат ещё 30 боевых вертолётов Ка-52 "Аллигатор", сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко журналистам во вторник в ходе посещения предприятия-производителя данных машин - авиационного завода "Прогресс".

"Сейчас заводом выполняется длительный госконтракт на поставку разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. До 2022 года ожидаем получить еще 30 машин, в том числе 8 вертолётов до конца текущего года", - сказал он.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Он оснащен современной авионикой и мощным вооружением, а соосная схема несущих винтов и повышенная мощность продольного управления позволяют ему эффективно маневрировать и выполнять сложные фигуры пилотажа. Кроме того, Ка-52 снабжен системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, а также средствами активного противодействия.