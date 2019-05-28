Минобороны в 2020 году намерено заключить контракт на закупку 114 вертолетов Ка-52М

АРСЕНЬЕВ /Приморский край/, 28 мая. /ТАСС/. Минобороны России в 2020 году планирует заключить контракт на закупку 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52М, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко журналистам во вторник в ходе посещения авиационного завода "Прогресс" в Приморском крае.

"Рассчитываем уже в следующем году заключить новый контракт на 114 модернизированных вертолётов Как-52М", - сказал он.

Как уточнил Криворучко, модернизированная версия вертолета Ка-52 "Аллигатор" - Ка-52М - будет создана к 2022 году. В рамках опытно-конструкторских работ будет учтен сирийский опыт, вертолет получит новые системы электроснабжения и обнаружения целей, повысится защищенность машины, увеличится дальность применения авиационных средств поражения.