Разработчик сообщил, что баллистические ракеты УР-100Н УТТХ прослужат больше 36 лет

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сроки эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО - "Стилет"), несущих боевое дежурство в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), продлены свыше 36 лет. Так долго баллистические ракеты будут служить впервые в мире, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов.

"Ракеты УР-100Н УТТХ имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве, сейчас эти сроки продлены свыше 36 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН. Задача по обеспечению столь длительной эксплуатации комплекса при сохранении боевых и технических характеристик была решена впервые в мире", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что "задача по дальнейшему продления сроков эксплуатации УР-100Н УТТХ также стоит".

Леонов отметил, что для продления службы "Стилетов" было проведено множество научных исследований и опытно-конструкторских работ. В частности, были определены запасы прочности силовых конструкций, тщательно проверено состояние стенок топливных баков этих ракет, проанализировано состояние компонентов ракетного топлива, проведены испытания в климатических камерах.

Об "Авангарде"

Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что в ближайшей перспективе УР-100Н УТТХ будут использоваться в качестве носителей гиперзвукового боевого блока "Авангард". Впервые о комплексе рассказал в послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент России Владимир Путин. В РВСН сообщали, что первые комплексы "Авангард" заступят на боевое дежурство до конца 2019 года. В дальнейшем УР-100Н УТТХ будут заменены перспективными баллистическими ракетами "Сармат".

Боевой блок "Авангард" разработан в "НПО машиностроения". Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону.

Ракета УР-100Н УТТХ - глубокая модификация созданного ОКБ-52 Владимира Челомея (сейчас - "НПО машиностроения") в 1960-х годах ракетного комплекса УР-100. Принята на вооружение в 1980 году. В настоящее время на вооружении РВСН, по данным открытых источников, находится 30 таких ракет шахтного базирования. Стартовая масса ракеты - около 100 т, забрасываемая - около 4,5 т.

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