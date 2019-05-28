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Скорость стоящих на вооружении в России крылатых ракет доведут до гиперзвуковой

Также ведется работа по достижению универсальности ракеты с точки зрения ее целей, рассказал гендиректор "НПО машиностроения" Александр Леонов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Существующие в настоящее время российские сверхзвуковые крылатые ракеты будут совершенствоваться путем увеличения их дальности и доведения скорости до гиперзвуковой. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов.

"Общая тенденция в направлении совершенствования крылатых ракет - увеличение скорости до гиперзвука, увеличение дальности действия <...> В этом направлении мы и движемся", - сказал он, отвечая на вопрос о направлениях совершенствования этого вида оружия, в частности о возможных изменениях в ракете "Оникс".

Он добавил, что также ведется работа по достижению "универсальности ракеты как с точки зрения ее целей, так и используемой пусковой платформы".

"НПО машиностроения" разработало сверхзвуковую противокорабельную ракету "Оникс", которая наряду с ракетами комплекса "Калибр" запускается из универсальных стрельбовых комплексов и может применяться с таких носителей, как фрегаты проекта 22350 и подводные лодки проекта 885 ("Ясень"). Максимальная скорость ракеты на высоте более чем в 2,5 раза превышает скорость звука, а дальность полета достигает 600 км.

Также "НПО машиностроения" является головным разработчиком новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".

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