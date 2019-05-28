Ракеты-носители "Стрела" в ближайшее время запускать не будут

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ракета-носитель "Стрела", разработанная на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ, в ближайшей перспективе использоваться не будет. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов.

"В силу многих причин, в том числе связанных с кооперацией по системе управления ракеты и участию в ней предприятий Украины, использование ракет-носителей "Стрела" в ближайшее время не предполагается", - сказал он.

Для запусков "Стрелы" использовалась шахтная пусковая установка от ракет УР-100Н УТТХ на космодроме Байконур. По словам Леонова, пока на боевом дежурстве находится сама баллистическая УР-100Н УТТХ, эта пусковая установка на Байконуре должна поддерживаться в рабочем состоянии.

Первый пуск ракеты-носителя "Стрела" был выполнен с Байконура 5 декабря 2003 года. Всего до 2015 года было осуществлено три запуска, все - успешные. "Стрела" способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой 1,6 т. В частности, с помощью ракет-носителей этого типа были выведены на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли "Кондор" и "Кондор-Э" разработки и производства "НПО машиностроения".

Ракета УР-100Н УТТХ - глубокая модификация созданного ОКБ-52 Владимира Челомея (сейчас - "НПО машиностроения") в 1960-х годах ракетного комплекса УР-100. Принята на вооружение в 1980 году. В настоящее время на вооружении РВСН, по данным открытых источников, находится 30 таких ракет шахтного базирования. Стартовая масса этих ракет - около 100 т, забрасываемая - около 4,5 т.