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Глава разработавшего гиперзвуковой "Авангард" "НПО машиностроение" стал Героем Труда РФ

Золотую звезду получил гендиректор и генеральный конструктор корпорации Александр Леонов

РЕУТОВ /Московская область/, 28 мая. /ТАСС/. Генеральный директор, генеральный конструктор Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" Александр Леонов награжден золотой звездой Героя Труда России. С полагающейся к высшему званию золотой медалью на груди Леонов появился во вторник на Международной молодежной конференции по аэрокосмическим технологиям.

"НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") производит крылатые ракеты различных типов, космические аппараты дистанционного зондирования Земли, ведет авторский надзор за межконтинентальными баллистическими ракетами УР-100Н УТТХ. Предприятие является разработчиком новейших систем вооружений - гиперзвукового боевого оснащения "Авангард" для существующих и перспективных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон". В первом случае реализован принцип "безмоторного гиперзвука", во втором - "моторного гиперзвука".

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