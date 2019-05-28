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Президент Таджикистана обсудил с Шойгу военное и военно-техническое сотрудничество

Глава Минобороны России прибыл в Душанбе с однодневным визитом для обсуждения вопросов модернизации таджикской армии и функционирования 201-й российской военной базы

ДУШАНБЕ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и министр обороны России Сергей Шойгу на встрече во вторник в Душанбе обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в военной и военно-технической областях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы развития таджикско-российского сотрудничества по основным направлениям взаимодействия. Особое внимание уделено вопросам развития военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Рахмон на встрече вновь подтвердил, что "дальнейшее развитие стратегического партнерства Таджикистана и России является одним из основных приоритетов внешней политики республики".

"Рассмотрены также взаимодействие сторон в сфере безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - добавили в пресс-службе.

Шойгу прибыл в Душанбе с однодневным визитом для обсуждения вопросов модернизации таджикской армии и функционирования 201-й российской военной базы. 

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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