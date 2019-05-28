Шойгу отметил стабильность военного и военно-технического сотрудничества с Таджикистаном

ДУШАНБЕ, 28 мая. /ТАСС/. Военное и военно-техническое сотрудничество Москвы и Душанбе развивается стабильно, планы регулярно обновляются, в этом году дополнительная группа офицеров Таджикистана начнет учебу в российских вузах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на переговорах с главой военного ведомства республики Шерали Мирзо.

"Наши встречи стали регулярными. Сотрудничество развивается стабильно. Мы успешно выполняем план сотрудничества, который ежегодно обновляем. Проходят и совместные учения. Большая программа по подготовке специалистов в разных сферах и в военной деятельности. В этом году дополнительная группа офицеров поступит в наши высшие учебные заведения для того, чтобы укрепить обороноспособность и Таджикистана, и, естественно, южных рубежей России", - сказал Шойгу.

По его оценке, двустороннее военное сотрудничество России и Таджикистана развивается успешно и носит плановый характер.

"Хотелось бы особо отметить те договоренности, которые существуют и подкреплены на встречах наших президентов в Москве. Они подразумевают как раз дальнейшее развитие военно-технического и военного сотрудничества. Надеюсь, что сегодня у нас будет возможность обсудить эти планы и дальнейшее их развитие", - добавил Шойгу.

Фактор стабильности

Россия и Таджикистан последовательно реализуют совместные планы по сохранению стабильности в Центральноазиатском регионе, заявил Шойгу на переговорах с Мирзо.

"Наше военное сотрудничество успешно развивается как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате - в рамках СНГ, ШОС и ОДКБ. Осуществляем совместное планирование применения объединенной группировки войск, отрабатываем вопросы их практического взаимодействия в ходе учений", - сказал Шойгу.

Взаимодействие Москвы и Душанбе в военной области он назвал важным фактором сохранения стабильности в регионе. "В этой связи оказываем поддержку Таджикистану и последовательно реализуем совместные планы по обеспечению общей безопасности. Продолжаем оказывать вашей стране военно-техническую помощь. В российских военных учебных заведениях готовим высококвалифицированные кадры для таджикистанской армии", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что обеспечению функционирования на территории республики 201-й российской военной базы и укреплению ее боевого потенциала уделяется повышенное внимание.

"Сегодня есть возможность обсудить актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества и согласовать порядок дальнейшей совместной работы", - сказал Шойгу, обращаясь к коллеге.

Учения "Центр-2019"

В ходе переговоров российский министр сообщил, что контингент Вооруженных сил Таджикистана примет участие в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Центр-2019".

"В этом году таджикистанский воинский контингент примет участие в СКШУ "Центр-2019" в России", - сказал российский министр.

Шойгу также отметил, что несколько эпизодов маневров могут пройти на территории Таджикистана - на военных полигонах "Самбули" и "Ляур". "Также военнослужащие двух стран будут вместе решать учебно-боевые задачи на учениях ОДКБ "Боевое братство", - сказал глава Минобороны РФ.

Российский министр также назвал одним из важнейших мероприятий совместной боевой подготовки Армейские международные игры. "Рассчитываем на более активное участие команд Вооруженных сил Таджикистана в этих масштабных соревнованиях", - сказал Шойгу.