Шойгу проинспектировал расположенную в Таджикистане российскую военную базу

ДУШАНБЕ, 28 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал дислоцированную на территории Таджикистана 201-ю российскую военную базу. Он заслушал отчет командования о темпах оснащения подразделения новыми видами боевой техники, а также о совершенствовании военной и социально-бытовой инфраструктуры соединения.

Шойгу проверил работу военного госпиталя на базе, посетил воскресную школу для детей военнослужащих, а также возложил цветы к мемориалу на Аллее Славы.

Визит российского министра прошел после встречи Шойгу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и переговоров с министром обороны республики Ширали Мирзо, которые были посвящены в том числе функционированию 201-й российской военной базы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.