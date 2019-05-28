Военные психологи ЗВО получили оборудование для подготовки к экстремальным ситуациям

ТАСС, 28 мая. Специалисты Западного военного округа (ЗВО) получили комплекс для психологической подготовки военнослужащих к экстремальным ситуациям. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы округа.

"Психологическая служба ЗВО получила комплекс автоматизированного рабочего места военного психолога - биологические активные симуляторы для подготовки военнослужащих к действиям в экстремальных ситуациях. В комплекс входит компьютер с мониторами, очки 3D, руль, коробка передач, педали, штурвал, то есть игровые консоли и программное обеспечение", - говорится в сообщении.

По данным округа, комплекс впервые применен в Курском соединении радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ЗВО перед активной фазой учений на полигоне Постоялые дворы. По условиям учений, военнослужащие при поддержке мотострелковых, танковых и тяжелых огнеметных подразделений должны были освободить населенный пункт, перегруппироваться и перейти в наступление на противника, применившего химическое и радиационное оружие.

"С помощью нового комплекса военнослужащие ЗВО в полевых условиях были подключены к системе симулятора. В игровой форме каждый наблюдал динамику своего сердечного ритма и выполнял указания военных психологов и медиков для борьбы со стрессом", - сообщили в пресс-службе.

По данным округа, в результате после недельной апробации комплекса военнослужащие "на 45% увеличили стрессовую устойчивость организма к резкому изменению динамической обстановки на поле боя", а также более чем в два раза увеличили скорость принятия решения при поражении целей в условиях ведения боевых действий.