"Росэлектроника" представила модифицированную экспортную командно-штабную машину Р-142ТЭ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые представил модифицированную командно-штабную машину оперативного и тактического звеньев управления Р-142ТЭ в экспортном исполнении. Машина была показана на выставке военной техники в Пензе в рамках всеармейского конкурса специалистов по ремонту "Мастер-оружейник" Армейских международных игр, говорится в распространенном во вторник релизе холдинга.

"Мы представляем не имеющий аналогов экспортный образец унифицированной командно-штабной машины Р-142ТЭ, предназначенной для автоматизации служебной деятельности должностных лиц служб обеспечения. Модификации этого изделия более 10 лет выполняют специальные задачи в интересах Министерства обороны РФ", - приводят в пресс-службе слова Андрея Тарасова, генерального директора НПП "Рубин" (входит в "Росэлектронику"), разработавшего машину.

По словам представителей "Росэлектроники", командно-штабная машина предназначена для автоматизации сбора, накопления, обработки, хранения и выдачи информации, а также решения расчетных оперативно-тактических задач в интересах должностных лиц пунктов управления служб материально-технического обеспечения в полевых условиях при работе на стоянке и в движении.

"Данные могут передаваться по нескольким каналам открытой и закрытой связи, что увеличивает объем и скорость доведения информации до взаимодействующих объектов. Надежность и устойчивость связи обеспечивается резервированием каналов связи", - пояснили в холдинге.

Оперативная обстановка отображается на электронной карте местности. В отсеке заместителя командира по материально-техническому обеспечению также предусмотрена возможность проведения оперативных совещаний с числом участников до восьми человек.

Всеармейский этап соревнований "Мастер-оружейник" в Пензе начался 28 мая, пройдет в пять этапов и завершится 5 июня.