Главком Сухопутных войск Японии покатался на "летающем" танке в Подмосковье

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Начальник главного штаба Сухопутных войск самообороны Японии Горо Юаса прокатился на танке Т-80У на полигоне в Московской области, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Западного военного округа.

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"Военная делегация из Японии под руководством начальника главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии генерала Горо Юасы посетила гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа, дислоцированную в Московской области <...> Юаса прокатился на танке Т-80У на полигоне Головеньки", - говорится в сообщении.

Танк Т-80У называют "летающим" из-за газотурбинной силовой установки, обеспечивающий танку чрезвычайно высокий уровень маневренности. В частности, танк способен совершать прыжки на дальность около 10 м.