ВДВ покажут на "Армии-2019" новый тренажер парашютиста "Кудесник"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска (ВДВ) представят на форуме "Армия-2019" перспективный тренажер парашютиста "Кудесник", говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Среди новинок на выставке будет представлен автоматизированный динамический тренажер парашютиста-десантника с элементами виртуальной реальности "Кудесник", - говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве сообщили, что ВДВ покажут на форуме интерактивный стрелковый комплекс с элементами виртуальной реальности "Хамелеон", наземный робототехнический комплекс "Марс". Кроме того, на стендах ВДВ будет представлен целый комплекс разработок двойного назначения для арктической зоны.

В экспозиции ВДВ также представят экспонаты в области средств десантирования людей и грузов, отмечается в сообщении.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1500 предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.