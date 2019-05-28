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Шойгу прибыл с рабочим визитом в Японию

Глава Минобороны РФ примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2"

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в среду в Японию с рабочим визитом, где примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2", а также проведет двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая.

"В повестку дня российско-японского диалога включены вопросы глобальной и региональной безопасности, военно-политической обстановки в регионе", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

Марковская сообщила, что также будут обсуждены "состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной области".

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичЯпонияРоссияМарковская, Россияна Владимировна
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