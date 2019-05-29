ВКС России получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 мая. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С. Об этом сообщил журналистам в среду замминистра обороны России Алексей Криворучко на предприятии-производителе данных машин Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КНААЗ) .

"По Су-35 предприятие выполняет все свои обязательства в срок, в этом году мы получим несколько машин даже раньше срока. В соответствии с условиями действующего контракта в течение этого и следующего года ожидаем получить еще 20 истребителей Су-35С", - сказал он.

Криворучко отметил, что КНААЗ постоянно работает над модернизацией данного истребителя, в том числе с учетом сирийского опыта. В частности, на следующих модификациях Су-35С смогут применяться все типы авиационных ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность.