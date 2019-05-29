Решение о показе Су-57 на открытой стоянке МАКС-2019 пока не принято

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Решение о демонстрации для широкой публики новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 на открытой стоянке авиасалона МАКС-2019 пока не принято. Об этом ТАСС сообщили организаторы салона, отвечающие за демонстрационную программу.

"Вопрос показа Су-57 в "статике" пока не решен, прорабатывается", - сообщили организаторы демопрограммы МАКС-2019. При этом организаторы подтвердили, что истребитель точно примет участие в летной программе салона.

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, демонстрация новейшего истребителя пятого поколения Су-57 в открытой статической экспозиции планируется. Источник также добавил, что самолет уже демонстрировался в "статике", но в закрытой ее части в 2015 и 2017 годах.

Ранее в среду "Рособоронэкспорт" сообщил, что на авиасалоне МАКС в этом году Су-57 будет продемонстрирован гостям и иностранным делегациям, не уточнив, будет ли это демонстрация в статической экспозиции или же в летной программе.

Первые демонстрации Су-57

Впервые в летной программе авиасалона опытный образец истребителя Су-57 (ПАК ФА) принял участие в 2011 году. Несколько самолетов участвовали в летных демонстрационных программах в 2013, 2015, и 2017 годах. В открытой статической экспозиции Су-57 или его опытные образцы ранее не демонстрировались.

В 2017 году пара истребителей Су-57 впервые продемонстрировала на авиасалоне МАКС элементы воздушного боя. Один из самолетов провел атаку, а второй ушел от нее, показав, как работает сверхманевренность, которая позволяет самолету "увернуться" от противника. Пилоты также продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, включая "Кобру Пугачева", полеты на предельных углах атаки и движение на минимальной скорости.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.